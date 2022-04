Pembalap Yamaha Racing Indonesia Berbagi Keseruan Pengalaman Berkendara Harian All New R15M Connected-ABS

JAMBI-Pembalap kebanggaan Indonesia, M.Faerozi Toreqottullah, dikenal dengan bakat besar di lintasan sirkuit yang kini mengantarkannya ke tingkat Asia. Sebagai pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia, dia telah mengenyam banyak pengalaman baik di ajang nasional hingga musim ini berkompetisi di kelas Supersports 600 (SS600) Asia Road Racing Championship (ARRC).

Selain telah memacu berbagai line up motor R Series seperti R25 dan R6 saat berkompetisi di kejuaraan balapan, racer berusia 19 tahun itu juga ambil bagian merasakan keistimewaan generasi terbaru R Series yaitu All New R15M Connected-ABS di luar event balapan. Dia sudah menjajal All New R15M Connected-ABS di sirkuit maupun jalanan raya.