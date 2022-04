Raih Penghargaan Top Innovation Choice Award 2022, Yamaha Fazzio Hybrid – Connected Semakin Digemari Masyarakat Indonesia

JAMBI-Konsisten membawa respon positif sejak kehadirannya di awal tahun 2022, setelah sebelumnya produk kategori Classy Yamaha berhasil membawa 3 penghargaan berturut-turut, mulai dari penghargaan Best of Medium Retro Skutik dan Rookie of The Year dari OTOMOTIF AWARD 2022 pada tanggal 1 April 2022, kemudian penghargaan Most Tested Motorcycle Choice sebagai motor yang paling banyak menyedot perhatian para pengunjung yang ingin mencoba test ride selama International Indonesia Motor Show 2022 (IIMS 2022). Dan kini Yamaha Fazzio Hybrid – Connected kembali mendulang prestasi sebagai Top Innovation Choice Award 2022 dengan inovasi teknologi terbaru Blue Core Hybrid dan fitur Yamaha Motorcycle Connect yang menghubungkan sepeda motor dengan smartphone melalui aplikasi Y-connect.