UIN SUTHA Masuk Rangking Times Higher Education, Pertama dan Satu Satunya di Bawah Kementerian Agama

Pencapaian Tertinggi Sepanjang Sejarah

JAMBI - UIN STS Jambi terus memberikan berbagai kejutan, kali ini kembali membawa nama Jambi dan UIN dibawah Kemenag di kancah International. Hal ini terbukti dengan diterimanya informasi dari pihak penyelenggara ranking dunia bahwa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi akan masuk dalam pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2022. Times Higher Education (THE) Impact Rankings adalah sebuah lembaga pemeringkatan yang mengukur kontribusi universitas–universitas di dunia berdasarkan kontribusi universitas terhadap 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang berpusat di London.

Sebelumnya, Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan (Center for SDGs Studies) yang dibentuk oleh Rektor UIN STS Jambi Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA., Ph.D dan di bawah koordinasi Wakil Rektor I Dr. Rofiqoh Ferawati, S.E., M.EI., bersama tim penyusun dokumen THE Impact Rankings telah berhasil submit pada tanggal 11 November 2021. Jumlah item/matrik yang disubmit dalam portal THE Impact Rankings mencapai kurang lebih 300 item penilaian dan data yang disyaratkan oleh pihak penyelenggara adalah tahun 2019-2020, tidak diperbolehkan menginput data tahun 2021 karena kondisi universitas yang lockdown akibat pandemi covid-19.