All New NMAX 155 Connected Jadi Motor Paling Membahagiakan di Tahun 2022

JAMBI– Reputasi All New NMAX 155 Connected sebagai motor impian (dream bike) yang diinginkan oleh banyak orang kini semakin terbukti adanya. Pasalnya, skutik Maxi Yamaha tersebut kini dinobatkan sebagai Tipe Motor Paling Membahagiakan dalam ajang penghargaan Indeks Kebahagiaan Berkendara (IKB) yang berlangsung pada Jumat (8/4), di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Terpilihnya All New NMAX 155 Connected sebagai Tipe Motor Paling Membahagiakan, merupakan hasil dari survei yang dilakukan oleh Media Otomotif Group bekerja sama dengan lembaga survei yang melibatkan lebih dari 1.500 responden di 34 provinsi di Indonesia yang digelar selama periode Februari – Maret 2022. Dari berbagai tipe sepeda motor yang disurvei, hasilnya All New NMAX 155 Connected berhasil meraih perolehan angka indeks kebahagiaan tertinggi mengalahkan tipe sepeda motor lainnya.