Dunia Kembali Offline

Oleh: AZRUL ANANDA

Wednesday, 27 April 2022

What goes up, must come down. Apa yang naik, suatu saat akan turun. Roda berputar. Kiasan kuno yang suka tidak suka biasanya terjadi. Selama pandemi, banyak hal yang online meroket. Di saat pandemi menuju akhir, banyak hal online mulai melorot. Atau: "Terkoreksi."

Beberapa hari lalu, begitu banyak orang terkejut. Bahkan ada yang sampai terjungkal. Khususnya yang aktif mengikuti perkembangan bisnis media dan entertainment, atau bahkan ikut terjun di dunia tersebut. Begitu mengetahui kalau Netflix menemui jurang dan terpeleset jatuh.

Pada kuartal pertama 2022, streaming service tersebut mengalami penurunan hingga 200 ribu pelanggan. Padahal, sebelumnya, mereka memproyeksikan bakal mendapatkan penambahan 2,5 juta pelanggan baru pada kuartal tersebut.