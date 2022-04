BNI dan LPEI Siapkan Penjaminan untuk Kredit UMKM Ekspor

JAKARTA- (Ki-ka) Direktur Tresuri dan Internasional BNI Henry Panjaitan, Direktur Bisnis UMKM BNI Muhammad Iqbal, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso, Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan LPEI Chesna Fizetty Anwar, Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U Norhadi, Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan LPEI Dikdik Yustandi dalam MoU BNI dan LPEI terkait pemberian penjaminan kredit UMKM, Senin (25/4/2022). BNI bersama LPEI akan membantu UMKM agar mendapat pendampingan dan pelatihan guna mendorong program naik kelas Go Digital, Go Global, dan Go Productive.. DOK BNI

JAKARTA- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (Kode saham: BBNI) terus mencari peluang pertumbuhan baru dalam tugasnya sebagai bank global Indonesia. Untuk mengerek kinerja UMKM agar Go global, BNI menjalin kerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kolaborasi ini pun sejalan dengan Program BNI Xpora yang menekankan 3 value proposition yaitu Go Productive, Go Digital, dan Go Global sehingga UMKM dapat meningkatkan kapabilitas, mendapatkan akses pengetahuan digital, hingga memperluas pasar ke mancanegara dan go internasional.

Pada kesempatan ini, BNI dan LPEI bekerja sama dalam hal pemberian penjaminan kredit syarat ringan kepada UMKM program pembiayaan fastrex dengan maksimum fasilitas hingga Rp 25 miliar. UMKM pun akan mendapat pendampingan dan pelatihan guna mendorong program naik kelas Go Digital, Go Global, dan Go Productive.