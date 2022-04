CPO Dilarang Ekspor, Malaysia Dapat Durian Runtuh

JAKARTA - Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.

Eks gubernur DKI Jakarta itu menyatakan telah menggelar rapat untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok rakyat, terutama minyak goreng.

“Dalam rapat itu, saya putuskan untuk melarang ekspor bahan baku dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022,” tegas Presiden Jokowi dalam konfrensi pers di Jakarta, Jumat (22/4).

Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan Presiden Jokowi yang melarang ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) tidak tepat.