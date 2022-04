BRI Cari Talenta Terbaik dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2022

JAKARTA– Kementerian BUMN melalui Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mengajak talenta terbaik di Indonesia untuk berkarier di BUMN dalam program “Rekrutmen Bersama BUMN”. Program yang dibuka langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir itu memungkinkan proses rekrutmen berjalan secara terintegrasi di 50 BUMN Group.

Rekrutmen Bersama BUMN membuka kesempatan 2700 lowongan bagi putra-putri terbaik bangsa. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUMN terbesar turut berpartisipasi untuk menjaring talenta terbaiknya.

Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengatakan bahwa rekrutmen bersama ini diharapkan bisa menjadi ajang perseroan menjaring Insan BRILiaN (Pekerja BRI) terbaik untuk mewujudkan aspirasi BRI sebagai Home to The Best Talent.