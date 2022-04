Warga di Kabupaten Kerinci Resah Galian C Marak Lagi

Galian c baru di kecamatan keliling danau Kerinci.

KERINCI- Galian C ilegal di Kabupaten Kerinci kini semakin marak dan Pelaku pengusaha galian C sudah tidak menghiraukan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan proses hukum yang ditetapkan untuk pelaku galian C ilegal di Kabupaten Kerinci Hanya di hukum 1-2 bulan penjara.

Menurut warga Kerinci galian c ilegal yang memiliki keuntungan jutaan rupiah hingga miliaran rupiah membuat keberanian para pengusaha untuk membuka galian c semakin meluas dengan keuntungan banyak dan resiko kecil.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Keliling Danau, Desa Tanjung Batu, yang galian C ilegal lancar dilaksanakan tanpa hambatan dan ketakutan para pengusaha liar tersebut.