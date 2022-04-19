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Deve Laksono Lantik Pengurus PDK Kosgoro 1957 Provinsi Jambi

  • Politik
  • Selasa, 19 April 2022 - 17:09:53
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JAMBI- Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Provinsi Jambi Periode 2022-2027 dan 11 Kabupaten/kota resmi dilantik, Selasa (19/4). Pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Deve Laksono.

PDK Kosgoro 1957 sendiri dipimpin langsung oleh Cek Endra, Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi. Sekretaris dijabat A Rahman, Bendahara dipercayakan kepada Parti Suandri. Kemudian Ketua Dewan Penasehat Drs. Abdul Muthalib dan Ketua Dewan Pakar Prof. Muhktar Latif.




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