Deve Laksono Lantik Pengurus PDK Kosgoro 1957 Provinsi Jambi

JAMBI- Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Provinsi Jambi Periode 2022-2027 dan 11 Kabupaten/kota resmi dilantik, Selasa (19/4). Pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Deve Laksono.
PDK Kosgoro 1957 sendiri dipimpin langsung oleh Cek Endra, Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi. Sekretaris dijabat A Rahman, Bendahara dipercayakan kepada Parti Suandri. Kemudian Ketua Dewan Penasehat Drs. Abdul Muthalib dan Ketua Dewan Pakar Prof. Muhktar Latif.