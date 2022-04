Terbukti Unggul, 3 Motor Sport Yamaha Raih Otomotif Award 2022

JAMBI-Deretan produk segmen sport Yamaha kembali meraih pencapaian cemerlang dengan tiga penghargaan dari Otomotif Award 2022. Hal ini juga merupakan bagian dari pembuktian keunggulan motor sport Yamaha yang merupakan favorit konsumen di pasar Indonesia.

Tiga produk tersebut adalah All New R15M Connected-ABS yang dinobatkan sebagai Best Sport Fairing 150 cc, lalu ada XSR 155 yang menjadi Best Sport Retro dan WR 155 R diganjar Best Sport Low Dual Purpose. All New R15M Connected-ABS terhitung masih fresh belum genap setahun hadir sedangkan dua tahun lalu XSR 155 dan WR 155 R mengisi market Tanah Air, namun tiga motor sport baru ini mampu menjadi yang terbaik dalam penghargaan prestisius Otomotif Award 2022.

”Kami sangat bangga terpilihnya tiga motor sport Yamaha sebagai yang terbaik dalam ajang bergengsi Otomotif Award tahun ini. Hal ini pun dapat diraih berkat dukungan dealer, konsumen dan juga karyawan Yamaha yang telah bekerja keras dengan semangat tinggi. Kualitas tiga motor sport Yamaha ini terbukti unggul dan mencerminkan inovasi yang terus kami lakukan demi memenuhi kebutuhan pasar yang selalu berkembang. Selain itu dengan adanya produk-produk sport Yamaha ini semakin mendukung konsumen untuk mendapatkan pengalaman berkendara yang menyenangkan,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).