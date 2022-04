Inilah 5 Motor Honda Terlaris di IIMS, Honda Vario 160 Jadi Primadona

JAKARTA-Menutup gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022, PT Astra Honda Motor (AHM) berhasil mencatatkan penjualan tinggi sebanyak 798 unit. Beragam jajaran sepeda motor Honda di berbagai segmen sesuai gaya hidup memukau pengunjung IIMS 2022. All New Honda Vario 160 yang baru saja diluncurkan pada awal tahun ini menjadi salah satu primadona yang diminati oleh pengunjung dengan total penjualan mencapai 138 unit.

Booth sepeda motor Honda yang berada di Hall C2, JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara tampak selalu ramai dikunjungi pengunjung sepanjang 31 Maret-10 April 2022. Hingga pameran akbar ini ditutup, jajaran skutik Honda tercatat mendominasi penjualan motor Honda di IIMS 2022. Lima produk terlarisnya adalah skutik premium sporti dengan tampilan desain layaknya skutik besar yaitu All New Honda Vario 160 ditemani Honda BeAT series, Honda Scoopy, Honda PCX160, dan juga skutik yang baru saja diluncurkan yaitu New Honda Genio.