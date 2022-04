Cukup Bayar Rp. 3.5 Juta Sudah Bisa Bawa All New R15 Connected

JAMBI – Dibulan penuh keberkahan ini, Yamaha Jambi kambali menghadirkan promo spesial bagi konsumen Yamaha, bertajuk Promo Berkah dalam kesempatan spesial ini masyarakat yang ingin memiliki All New R15 Connected cukup membayar Rp.3.5 juta dan bisa langsung mmbawa pulang motor canggih ala moge yang pastinya bisa menunjang hobi pemiliknya.

“Kita ingin berbagai keberkahan dan kebahagiaan bulan Ramadhan, hanya Rp.3.5 juta dan angsuran 60 ribuan perhari, konsumen bisa memiliki All New R15 Connected, dimana motor ini pastinya dapat menunjang penggunanya bahkan motor ini juga punya fitur konektivitas Y-Connect, Assist Slipper Clutch dan VVA (Variable Valve Actuation), dengan speedometer full digital,” jelas Fitri, Chief Yamaha DDS Jambi.

Bukan hanya memberikan promo DP yang terjangkau, Yamaha juga mempermudah masyarakat yang ingin merasakan secara langsung keunggulan – keunggulan yang ada pada All New R15 Connected pada pameran di mall WTC Jambi.