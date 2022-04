MMKSI Raih Capaian Positif di Ajang IIMS 2022

JAKARTA– Partisipasi PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selama sebelas hari penyelenggaraan pameran, 31 Maret – 10 April 2022, MMKSI berhasil membukukan 1.186 unit pesanan kendaraan (SPK).

Sebagai gambaran pembukuan penjualan kendaraan MMKSI di ajang IIMS 2022, model Mitsubishi New Xpander (termasuk Xpander Cross), berkontribusi lebih dari 49%. Sementara itu model Mitsubishi Pajero Sport memberikan kontribusi sebesar 48%, serta Triton yang berkontribusi sebesar 3%.

Tidak hanya dari sisi penjualan, keikutsertaan Mitsubishi Motors di IIMS 2022, mendapatkan antusiasme yang sangat positif dari konsumen dan pengunjung, terbukti dari sisi jumlah pengunjung both Mitsubishi Motors, maupun jumlah pengunjung yang melakukan test drive dengan model unggulan Mitsubishi Motors di Indonesia yang terdiri dari New Xpander Ultimate CVT, New Xpander Cross CVT Premium, dan Pajero Sport Ultimate Dakar 4x2.