Fita Ajak Masyarakat Hidup Sehat Selama Ramadan

JAMBI - Sebagai startup di bidang teknologi kesehatan preventif, Fita berkomitmen untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mencapai tujuan kesehatannya melalui gerakan #SehatMakinNikmat. Menyebarluaskan semangat tersebut, Fita mengadakan Media Gathering dengan tema “Double the Blessing: Nurture Your Healthy Habit in Ramadan with Fita” yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk memulai menerapkan gaya hidup sehat di bulan Ramadan.

Acara yang diselenggarakan secara virtual ini turut dihadiri oleh Reynazran Royono selaku Chief Executive Officer Fita, Ade Rai selaku Co-Creator Program Fita dan Fanny Ghassani selaku Sport & Healthy Lifestyle Enthusiast.

Pada dasarnya, puasa menguji dan meningkatkan tingkat daya tahan tubuh kita. Namun, seringkali masyarakat kurang memperhatikan asupan nutrisi untuk menjaga kesehatan saat menjalankan ibadah puasa, terutama saat berbuka. Berdasarkan Asia Pacific Health Inertia Survey 2021, 75% responden menjelaskan bahwa mereka mulai menyadari pentingnya meningkatkan kesehatan mereka, terutama sejak kehadiran pandemi. Hal ini mengisyaratkan pentingnya aksesibilitas yang mudah terhadap platform kesehatan inklusif yang berfokus pada pembinaan gaya hidup sehat. Maka dari itu, Fita hadir untuk memberikan aksesibilitas pada platform kesehatan dan secara aktif mengajak masyarakat untuk mulai mewujudkan kesehatan dan kebugaran melalui penerapan gaya hidup sehat.