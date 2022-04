HVC Jambi Ramaikan Proud to Ride All New Honda Vario 160

JAMBI– PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) main dealer sepeda motor Honda di Provinsi Jambi menggelar kegiatan bertajuk “Proud to Ride All New Honda Vario 160”.

Section Head Marketing Communication Sinsen Frank Setia mengatakan kegiatan ini kami gelar untuk lebih memperkenalkan lagi dan dapat merasakan secara langsung performa juga keunggulan fitur-fitur dari All New Honda Vario 160 ke kalangan komunitas motor Honda Jambi.

Mengundang komunitas dibawah naungan Ikatan Motor Honda Jambi (IMHJ), seperti Honda Vario Club Jambi (HVC), Honda Beat Club Jambi (HBC), Honda Supra X 125 Community (HSX125C) dan Honda GTR Owner Jambi (HGOJ), kegiatan ini mengambil titik start di Safety Riding Center Sinsen Pal 6.

“Kami mengambil titik start di Safety Riding Center Sinsen Pal 6 untuk city touring menuju Little Talk Café” tambah Frank.