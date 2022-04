Tingkatkan Skill Digital Talent, BRI Hadirkan Metaverse untuk Pembelajaran Pekerjanya

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI senantiasa berinisiatif mengembangkan digital talent agar dapatterus mengikuti perkembangan zaman, terutama ketika saat inisudah muncul revolusi internet terbaru, yaitu metaverse.

Oleh karena itu, BRI menghadirkan webinar BRILian Goes to Meta World - Get The Real Metaverse Experience (5/4) yang ditujukanbagi pekerja BRI untuk meningkatkan dan memperbarui skill sebagai digital talent. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur UtamaBRI Sunarso, dan master coach Indrawan Nugroho, sertadimoderatori oleh Panji Pragiwaksono.

Seperti diketahui, BRI yang mengusung visi The Most Valuable Banking Group & Champion of Financial Inclusion ini sudah lama mengembangkan transformasi digital. Perseroan turut andilmelibatkan digitalisasi di segala aspek layanan.