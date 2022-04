Toyota Hadirkan New Hiace dan New Dyna Secara Bersamaan

JAMBI - PT Toyota-Astra Motor (TAM) secara bersamaan menghadirkan New Hiace dan New Dyna untuk memenuhi kebutuhan di sektor komersial serta mendorong roda perekonomian nasional. Selain itu, kehadiran keduanya juga menyambut era baru aplikasi standar emisi EURO 4 untuk mesin diesel yang mulai berlaku pada April 2022 serta pelaksanaan aturan ODOL (Over Dimension & Over Loading) untuk kendaraan pengangkut barang sehingga pelanggan fleet dapat memanfaatkan keduanya secara optimal dalam menjalankan bisnis perusahaan.