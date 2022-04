Konsisten Jalankan Transformasi Digital, BRI Borong 4 Penghargaan dalam DIGITECH Awards 2022

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menorehkan prestasi atas keberhasilannya dalam menjalankan transformasi digital, hal ini dibuktikan lewat perolehan empat penghargaan di Digital Technology (DIGITECH) Awards 2022.

Dalam event yang digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta pada 30 Maret 2022 tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mendapatkan penghargaan sebagai The Best CEO for Corporate Digital Transformation. Adapun tiga penghargaan lainnya, yakni The Best Transformation & Digital Innovation in Retail & Micro Banking Industries, The Best IT Planning & Project Portfolio in Retail & Micro Banking Industries, dan The Best Digital Readiness For G20 In Retail & Micro Banking Industries.