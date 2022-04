All New Honda Vario160 Sabet Gelar Motor Terbaik di Indonesia

JAKARTA- All New Honda Vario 160 dinobatkan sebagai sepeda motor terbaik di Indonesia atau “Bike of The Year” pada ajang penghargaan Otomotif Award 2022 pada Jumat (01/04). Hadir dengan penyematan mesin terbaru, desain dan beragam teknologi tinggi di kelasnya, All New Honda Vario 160 menjadi jawaban bagi pecinta motor skutik premium sporti berperforma tinggi yang memberikan kebanggaan bagi pengendaranya.

Selain meraih penghargaan Bike of The Year, All New Honda Vario 160 juga meraih penghargaan lain yaitu sebagai sepeda motor tipe medium skutik terbaik atau Best Medium Skutik 150-160cc pada ajang Otomotif Award 2022. All New Honda Vario 160 memberikan sebuah energi dan gaya baru dalam revolusi desain, teknologi dan fitur canggih yang disematkan sesuai gaya berkendara masa kini.