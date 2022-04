Buka Puasa Sepuasnya di Luminor Hanya Rp.95 Ribu

JAMBI – Luminor Hotel Jambi, kembali menghadirkan berbagai promo spesial bagi kamu yang ingin menghabiskan waktu buka bersama dengan orang tersayang. Paket spesial ramadhan ini di beri tema “Safari Ramadhan” yang menghadirkan paket menu all you can eat yang dibandrol Rp.95 ribu dan paket piring terbang atau set menu dengan harga Rp.60 ribu.

“Dengan Rp.95 ribu, sudah bisa makan sepuasnya dengan menu menu spesial yang kami sediakan mulai dari takjil, gorengan, menu utama, aneka minuman, es, buah potong dan tentunya ada live cooking setiap harinya. Selain itu kami juga menyediakan paket lainnya yaitu piring terbang hanya Rp.60 ribu,” jelas Dedy Warja, GM Luminor Hotel Jambi.