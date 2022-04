Salat tarawih di Times Square, New York AS.

NEW YORK – Ratusan umat muslim melaksanakan salat tarawih di Times Square, New York, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (2/4) waktu setempat.

Video dan foto-foto pelaksanaan ibadah salat tarawih di Times Square viral di media sosial.

Salat tarawih di Times Square, New York AS.

Umat Islam melaksanakan salat tarawih di pelataran. Suara imam terdengar keras, melantunkan ayat suci Aquran.

Papan iklan khas kemegahan Times Square dan suara riuh kendaraan menghiasi jalannya salat tarawih.