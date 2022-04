Angelina Sondakh Takut Ungkap Dalang Mega Korupsi Hambalang, Angelina: Aku Pernah Berikan Anakku yang Haram

JAKARTA - Setelah bebas dari penjara, Angelina Sondakh mengaku, ingin memulai kehidupan tanpa drama lagi. Mantan Puteri Indonesia itu juga mengakui dirinya bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Kehidupan 10 tahun di penjara telah benar-benar membuat Angelina Sondakh berubah. Wanita yang akrab disapa Angie itu mengungkapkan insya Allah apa yang disampaikannya murni dari dalam hatinya.

"Karena saya pernah salah. Saya menyadari 10 tahun yang saya jalani itu it's really kick off ke aku. I was a sinner. Aku pernah korupsi. Aku pernah memberikan anakku yang haram dan aku menyesalinya," aku Angelina Sondakh dalam wawancara eksklusif bersama Rosianna Silalahi di chanel Youtube KompasTV yang dikutip, Minggu (3/4).