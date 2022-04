Sambut Bulan Ramadan, Yello Hotel Jambi Tawarkan Promo Spesial

JAMBI-Bulan Suci Ramadan merupakan bulan yang paling ditunggu kedatangannya oleh seluruh umat muslim yang identik dengan melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Bulan Ramadan juga menjadi momen terbaik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, pasangan, maupun kolega.

Ananda Gentha O. DNA-Marketing Communicatiom mengatakan dalam menyambut bulan suci Ramadan, YELLO Hotel Jambi, menawarkan sejumlah promo spesial bagi para pelanggannya. Hotel dengan konsep Street Art dan Gaming ini menghadirkan Paket Ramadhan Celebration (Parcel Yello) all you can eat di Wok N Tok Restaurant.