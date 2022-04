Setelah Resmi Diluncurkan, Kini All New Honda HR-V Hadir di Seluruh Dealer Resmi Honda di Area Luar Pulau Jawa

All New Honda HR-V

JAMBI– Setelah diluncurkan oleh PT Honda Prospect Motor pada 23 Maret 2022, model terbaru All New Honda HR-V kini hadir di seluruh dealer resmi Honda di area luar Pulau Jawa. All New Honda HR-V menghadirkan varian RS dengan tampilan lebih sporty dan mesin 1.5L VTEC TURBO yang lebih bertenaga. Selain itu, All New Honda HR-V kini juga telah dilengkapi dengan teknologi keselamatan canggih Honda SENSINGTM di semua varian.

Mariana Budiman, Direktur Main Dealer Honda Outside Java juga mengatakan, “Melihat tingginya antusiasme dari masyarakat di Sumatera, kami menghadirkan All New Honda HR-V untuk dilihat secara langsung di seluruh dealer resmi Honda di kota Jambi dan sekitarnya, serta pada Regional Exhibition yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 - 17 April di WTC Mall. Konsumen juga sudah bisa melakukan pemesanan All New Honda HR-V wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.”