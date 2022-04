Harga Pertama Sudah Rp 12.500 Per Liter, kok Pertamina Masih Rugi?

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga memutuskan untuk menaikkan harga BBM jenis Pertamax RON 92 mulai, Jumat (1/4) pukul 00.00 WIB, dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per liter.

"Berlaku mulai tanggal 1 April 2022 mulai pukul 00:00 waktu setempat, BBM Non Subsidi Gasoline RON 92 (Pertamax) disesuaikan harganya menjadi Rp12.500 per liter (untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor /PBBKB 5 persen), dari harga sebelumnya Rp 9.000 per liter," ujar Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero), Irto Ginting.

Sementara untuk BBM jenis Pertalite RON 90, papar Irto, Pertamina Patra Niaga memutuskan harganya tetap di angka Rp7.650 per liter. Irto memastikan Pertamina Patra Niaga tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.