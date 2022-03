UIN STS Jambi Matangkan Persiapan Lokakarya Nasional UI GreenMetric

JAMBI - UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melakukan rapat persiapan agenda Nasional Lokakarya UI GreenMetric World University Rankings Wilayah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Indonesia via Zoom Meeting program lokakarya merupakan salah satu persiapan Perguruan Tinggi dalam mewujudkan komitmen terhadap program Green Campus dengan 6 indikator UI GreenMetric diantaranya 1. Kriteria Setting and Infrastructure, 2. Kriteria Energy and Climate Change, 3. Kriteria Waste, 4. Kriteria Water, 5. Kriteria Tranportation, 6. Kriteria Education and Research.

Kegiatan lokakarya ini akan dilaksanakan pada 8 Juni 2022 berdasarkan hasil keoutusan rapat tanggal 31 Maret 2022 dengan menetapkan narasumber dari 6 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sesuai jumlah kriteria penilaian UI GreenMetric yaitu diantaranya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Islam Sulthan Agung.