All New Aerox 155 Connected Series Jadi Paddock Bike Tim Yamaha Factory Racing di Seri Perdana MotoGP Mandalika

MANDALIKA– Eksistensi All New Aerox 155 Connected series sebagai sport scooter yang dapat diandalkan untuk berbagai kebutuhan berkendara, semakin terbukti melalui gelaran seri perdana MotoGP Mandalika, Indonesia (18 – 20 Maret 2022). Pasalnya, skutik dari keluarga Maxi Yamaha ini hadir sebagai paddock bike yang telah digunakan oleh tim balap pabrikan Yamaha sejak sesi latihan bebas (free practice) bergulir di hari Jumat (18/3).

Total ada sebanyak 7 unit motor yang diperuntukan untuk mendukung segala kebutuhan mobilitas kru teknis tim Monster Energy Yamaha MotoGP (MEYM) dan WithU Yamaha RNF MotoGP di area paddock. Ke-7 unit tersebut meliputi 2 unit All New Aerox 155 Connected ABS World Grand Prix Livery dan 5 unit All New Aerox 155 Connected Standard.