IPMA 2022 di Yogyakarta, Jambi Ekspres Kembali Raih Penghargaan Berita Investigasi Terbaik 2022

JAMBI-Harian Pagi Jambi Ekspres kembali meraih penghargaan bergengsi pada ajang Indonesia Print Media Award (IPMA) 2022. Dalam ajang yang dihelat di Yogyakarta kemarin malam (29/3), koran yang mengusung slogan Selalu Ada yang Baru itu kembali didaulat sebagai peraih Silver Winner kategori The Best of Investigation Reporting Newspaper IPMA 2022 atau Laporan Investigasi Surat Kabar Terbaik se- Indonesia.

Prestasi ini kian sempurna, karena sudah dua kali berturut-turut, Jambi Ekspres meraih predikat yang sama dalam kategori berita investigasi terbaik, setelah pada tahun 2021 lalu, investasi Jambi Ekspres yang mengangkat tema ‘Ratusan Miliar sudah tertanam di Pelabuhan Ujung Jabung’ juga menyabut penghargaan serupa.