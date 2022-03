Makin Asyik, Eksplorasi Keindahan Lombok Dengan All New R15 Connected Dalam Keseruan Event bLU cRU Indonesia

JAMBI-Euforia event bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” berkendara All New R15 Connected Series masih terasa setelah momen MotoGP seri Indonesia selesai digelar. Keseruan menjajal All New R15 Connected Series masih berlanjut selepas rute dari Bali ke Mataram yang dijalani oleh media dan komunitas pekan lalu.

Para peserta aktivitas ini meneruskan touring dengan melakukan Sunset Ride merasakan keunggulan motor itu di jalur berbeda di wilayah ibukota Nusa Tenggara Barat, Senin 21 Maret 2022. Dimulai dari Mataram, kali ini media memacu All New R15 Connected Series menelusuri wilayah obyek wisata Pantai Nipah. Menuju ke sana, mereka sekaligus berkeliling kota Mataram serta menikmati keindahan alam yang tersaji sepanjang jalan. Pemandangan yang terlihat dari Pantai Nipah sangat mempesona karena dapat melihat keindahan tiga Gili Lombok yang populer sebagai destinasi wisata.