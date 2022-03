JAMBI - Ingin terus lebih dekat dengan masyarakat, Yamaha Fazzio kembali hadir di Car Free Day kantor Gubernur Jambi, Minggu (27/3). Pastinya kehadiran produk terbaru Yamaha ini untuk menjawab rasa penasaran masyarakat Jambi dengan keunggulan dari Fazzio yang memiliki tampilan yang simpel dan modern. Memiliki konsep dasar retro modern, yamaha menyebut tampilannya mewakili kebutuhan anak muda mengekspresikan diri. Fazzio sendiri masuk dalam keluarga baru Yamaha yaitu Classy Yamaha.

"Kita ingin lebih dekat dengan masyarakat yang ingin melihat dan merasakan secara langsung fitur yang kekinian yang dimiliki Yamaha Fazzio," jelas Chief Yamaha DDS Jambi, Fitri.

Bukan hanya memberikan kesempatan untuk masyarakat menikmati secara langsung keistimewaannya dalam pameran ini Yamaha memberikan berbagai hadiah menarik dengan berbagai promo terbaiknya.

Yamaha Fazzio sudah berteknologi Blue Core Hybrid dengan support fitur Electric Power Assist dan Stop & Start System. Dengan Electric Power Assist membuat akselerasi awal lebih bertenaga dan halus ketika membawa penumpang, barang, dan jalan menanjak. Serta sudah memiliki Stop & Start System yang membuat mesin motor akan mati secara otomatis ketika motor berhenti selama 5 (lima) detik, sehingga mendukung efisiensi bahan bakar.

Selain teknologi Blue Core Hybrid, Fitur Y-connect pada Yamaha Fazzio Hybrid – Connected dapat menunjang kebutuhan konsumen Indonesia saat ini yang semakin akrab dengan dunia digital. Melalui aplikasi Y-connect memudahkan pengendara untuk always on secara otomatis setelah pertama kali disambungkan. Pengendara mendapatkan lokasi riding secara real time, lokasi parkir terakhir, notifikasi telepon dan pesan, rekomendasi perawatan oli dan aki, memonitor konsumsi bahan bakar dan notifikasi malfunction. Mendukung karakter pengendara yang always on, motor terbaru Classy Yamaha ini sudah dilengkapi Electric Power Socket untuk mengisi daya baterai smartphone atau perangkat elektronik pengendara. (Uci)