Borong 8 Penghargaan Kehumasan, BRI Jadi BUMN TerbaikPada PR Indonesia Awards 2022

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mendapatkan prestasi dengan memborong delapanpenghargaan sekaligus pada ajang bergengsi PR Indonesia Awards (PRIA) 2022.

Pada malam penganugerahan 7th Public Relations Indonesia Awards 2022 dengan tema “Kolaborasi untuk Kebangkitan Negeri” (25/3), Bank terbesar di Indonesia tersebut meraih 8 (delapan) penghargaansekaligus, yakni E-Magazine Terbaik, Video Profile Terbaik, Media Sosial Terbaik, Laporan Tahunan - Sustainability Report Terbaik, Program CSR untuk Sustainability Business Terbaik, Program Marketing PR Terbaik, Perusahaan BUMN Terpopuler di Media Cetak, dan Platinum Winner (Best of The Best Public Relations) kategori BUMN.

PR Indonesia Awards (PRIA) sendiri merupakan ajang kompetisikinerja kehumasan/Public Relations (PR) paling komprehensif di Indonesia. Ajang ini berisi kumpulan karya dan terobosan bagi para praktisi komunikasi korporat/instansi dalam mengukur kinerjasepanjang satu tahun. BRI berhasil unggul dari ratusan peserta yang mengikuti ajang ini, yakni berasal dari berbagai korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berkompetisi di PRIA 2022.

Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras tim komunikasi di BRIdalam mengkomunikasikan peran BRI untuk memberi maknaIndonesia. “Prestasi ini akan menjadi pemupuk semangat danmotivasi bagi kami untuk terus memberikan komunikasi yang terbaik dan membangun optimisme masyarakat ditengah kondisiyang menantang,” kata Aestika.

Di samping itu, kesuksesan ini merupakan hasil dari transformasiyang dilakukan oleh perseroan secara konsisten. Tak hanya terusmendeliver economic value, BRI sebagai BUMN juga akan terusberupaya meng-create social value kepada masyarakat.

Pola komunikasi yang efektif, terbuka dan relevan, kata Aestika, harus terus dijaga baik melalui berbagai channel komunikasi, baikmedia massa maupun media sosial. Selama ini, BRI terus up to date untuk membaca, menangani, dan memonitoring segala informasiyang beredar terkait informasi perusahaan. Di BRI sendiri, berbagaikampanye dilakukan untuk menyampaikan nilai-nilai perseroansecara efektif, seperti campaign “Memberi Makna Indonesia” di berbagai platform media. BRI juga menerapkan komunikasi yang membangun optimisme dengan empati, khususnya yang terkait core business BRI di UMKM dan upaya transformasi proses bisnismenuju digitalisasi, tujuannya agar masyarakat dapat segera bangkitdikondisi yang menantang dimasa pandemi ini.

Adapun PRIA 2022 ini diselenggarakan untuk mengapresiasi kinerjahumas/public relations (PR) yang unggul dari korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ajang ini mencerminkan pencapaian tertinggi kinerja komunikasikorporasi/organisasi.

Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari pakar PR danCSR, konsultan/agensi PR, tokoh asosiasi/organisasi PR, jurnalisdan fotografer senior, pakar desain dan branding, dan pakar media sosial. Nama-nama dewan juri tersebut di antaranya Asmono Wikan(Founder & CEO PR Indonesia), Suharjo Nugroho (Ketua AsosiasiPerusahaan Public Relations Indonesia), Maria Wongsonagoro (PR INDONESIA Gurus), Emilia Bassar (CEO CPPROCOM), dll. (van)