Printer Canon Raih Penghargaan Indonesia WOW Brand 2022

CANON melalui PT Datascrip sebagai authorised distributor-nya di Indonesia berhasil meraih penghargaan Indonesia WOW Brand 2022 untuk kategori printer sebagai salah satu merek terbaik di Indonesia. Pengharagaan ini diperoleh pada acara WOW Brand Festive Day 2022 yang berlangsung secara online, Rabu (23/03).

Penghargaan yang diberikan oleh MarkPlus, Inc ini menyatakan Canon sebagai merek terbaik dan menjadi perangkat printer paling direkomendasikan oleh masyarakat Indonesia. Para peraih penghargaan WOW Brand 2022 ini dipilih dari hasil survei yang dilakukan oleh MarkPlus, Inc melalui salah satu divisinya, yaitu MarkPlus Insight terhadap 4.000 responden selama bulan Januari hingga Februari 2022 di beberapa kota besar di Indonesia. Survei ini mengacu kepada konsep WOW Marketing yang mengadopsi konsep pemasaran Prof. Philip Kotler, Father of Modern Marketing.