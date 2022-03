BIRMINGHAM – Dua ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana dan Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan lolos ke final All England 2022. Terciptanya all Indonesia final itu, mengulang sejarah 21 tahun silam.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia sudah dipastikan membawa pulang gelar ganda putra All England 2022.

Pada final All England 2022 sektor ganda putra, akan mempertemukan dua wakil Indonesia. Bagas/Fikri lawan Ahsan/Hendra atau Bakri vs The Daddis, Minggu (20/3) malam WIB.