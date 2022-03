Nikmati Extra Voucher Diskon Informa

JAMBI - Informa Jambi kembali menghadirkan promo menarik yaitu Triple Poin bagi pengunjung setianya pada Maret 2022 ini. Promo Triple Poin ini dihadirkan Informa untuk pembelian produk furniture hingga accessories, dalam bentuk penawaran extra voucher hingga cash back serta diskon sampai dengan 70 persen.

Duty Store Manager Informa, Agung menjelaskan bahwa untuk promo extra point dikhususkan untuk pembelian produk furniture. Khusus member atau bank partner, berlakunya Triple Point minimal transaksi Rp 18 juta. “Promo berlaku hingga 24 Maret 2022 mendatang,” katanya.

Sedangkan untuk transaksi 25 juta, lanjut Agung, konsumen akan mendapatkan Triple Point plus extra voucher Rp 500 ribu. Untuk trasaksi Rp 35 juta, akan mendapatkan Triple Point plus extra voucher Rp 1 juta. Sementara untuk pembelian sebesar Rp 45 juta, konsumen akan mendapatkan Triple Point plus extra voucher Rp 1,5 juta. Dan untuk pembelian sebesar Rp 55 juta, akan mendapatkan Triple Point plus extra voucher sebesar Rp 2,5 juta. “Promo berlaku hingga pembelian sebesar Rp 70 juta, konsumen akan mendapatkan Triple Point plus extra vocuher Rp 3,5 juta,” jelasnya.