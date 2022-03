Harga Minyak Goreng Rp 21 Ribu Per Liter, Banyak yang Tak Jadi Beli

JAMBI-Polemik minyak goreng ditengah masyarakat belum berakhir. Saat ini bukan lagi karena kelangkaan, namun terkait harga. Harga minyak goreng kemasan yang sebelumnya Rp 14 ribu per liter, kini sudah berubah menjadi Rp 21 ribu per liter.

Di Kota Jambi harga Rp 21 ribu per liter minyak goreng mulai berlaku kemarin (16/3). Hal tersebut terpantau di sejumlah swalayan yang ada di Kota Jambi.

Masyarakat yang biasanya ramai berburu minyak goreng di swalayan dengan harga Rp 14 ribu per liter, terpantau putar balik karena melihat harga minyak goreng sudah Rp 21 ribu per liter.

“Tidak jadi beli. Ternyata sudah Rp 40 ribuan per 2 liter,” kata Sumiyati, sembari mengembalikan minyak goreng yang dipegangnya ke rak swalayan, dikawasan Jalan Pattimura, (16/3). (hfz)