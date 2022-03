New Honda Genio Kini Tampil Lebih Bergaya

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) memeperkenalkan New Honda Genio terbaru dengan ubahan desain yang semakin memperkuat karakternya, didukung dengan fitur terbaru yang membuatnya tampil semakin bergaya. Evolusi desain pada skutik berdimensi compact ini siap menjadi pilihan baru bagi mereka yang menginginkan skutik untuk merepresentasikan gaya hidup dan identitas mereka, dengan didukung mesin berperforma dinamis, lincah, dan nyaman digunakan sehari-hari.

New Honda Genio hadir dengan desain terbaru yang lebih ikonik dan gaya sesuai dengan tren masa kini. Tampilan ikonik dari New Honda Genio ini juga didukung dengan penggunaan ban terbaru berukuran 12 inci yang mendukung proporsi berkendara lebih seimbang dan stabil. Berbekal mesin 110cc berperforma dinamis dan irit bahan bakar, rangka eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) yang berteknologi tinggi, serta fitur komplit fungsional seperti power charger yang kini berada pada rak depan, New Honda Genio menjawab keinginan konsumennya untuk memiliki sepeda motor handal namun juga fungsional dalam menemani aktivitas keseharian mereka.