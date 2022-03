UIN SUTHA Kembali Adakan International Professional Development

JAMBI – Guna terus meningkatkan kualitas yang ada, UIN STS Jambi, Selasa (8/3) kembali mengadakan International Professional Development bersama Prof. Farha Abassi pakar Mental Health Amerika Serikat yang juga Direktur Muslim Studies Consortium serta dosen di Michigan State University. Kegaiatan di buka langsung Rektor UIN STS Jambi, Prof. Dr. H. Su’adi, MA., Ph.D. Mengangkat topik tentang Mental Health (Kesehatan Mental), kegiatan ini dimoderatori oleh Dr. Isabella Tirtowalujo, wakil Direktur Asian Studies Center, Michigan State University.

“Saya sangat menyambut baik kembalinya kegiatan ini setelah sempat terhenti karena persapan awal semester pada bulan Januari dan Februari. Topik seperti Mental Health, Environmental Health, Science, dahulu sangat jarang menjadi topik pembicaaraan di UIN SUTHA. Namun saat ini dengan platform Transintegrasi ilmu, kita sudah harus membahas topik-topik seperti science, social science, dan topik-topik lainnya yang menyangkut hajat hidup manusia.” Jelas Rektor UIN STS Jambi, Prof. Dr. H. Suaidi,MA.,Ph.D.

Dirinya juga mengharapkan agar partnership dengan MSU merambah pada kerjasama yang lebih luas, seperti membuka peluang untuk mengundang dosen -dosen MSU untuk menjadi dosen tamu di UIN Jambi pada dua atau tiga mata kuliah. UIN STS Jambi sendiri telah memulai menjadi dosen tamu pada mata kuliah GSAH (Global Studies in the Arts and Humanities- kelas pascasarjana, MSU).