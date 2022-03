Bandara Sultan Thaha Jambi Raih 2 Penghargaan dari ACI

JAMBI - Bandara Sultan Thaha Jambi meraih dua penghargaan dari Airport Council International (ACI) untuk penghargaan dalam program Airport Service Quality (ASQ) tahun 2021. Dua penghargaan tersebut adalah Best Airport by Size and Region (under 2 million passengers per year in Asia-Pacific) dan Best hygiene Measures by Region (Asia-Pacific ).

EGM Bandara Sultan Thaha Jambi, Siswanto mengatakan, dia sangat bersyukur atas pencapaian yang telah ditorehkan oleh Bandara Sultan Thaha Jambi ini. "Alhamdulillah, bandara kita tercinta mendapatkan 2 penghargaan sekaligus dari organisasi internasional ACI. Mari kita terus bergandengan tangan agar prestasi Bandara kita terus meningkat," ujarnya.