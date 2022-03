Smartfren WOW Treasure Hunt Bawakan Hadiah Miliaran Rupiah, Semua Bisa Ikutan dan Menang

JAMBI – Setelah membagikan hadiah pada lebih dari 6,7 juta pelanggan, Smartfren kembali membawa program bagi-bagi hadiah yang semakin WOW. Kali ini Smartfren membawakan hadiah total miliaran rupiah lewat Smartfren WOW Treasure Hunt. Semua bisa ikutan, pasti dapat hadiah, dan keuntungan lebih besar. Mulai dari hadiah pasti berupa kuota data up to 24 GB, sampai mengikuti festival lucky draw dengan kesempatan mendapat Honda BRV, emas 50 gram, tabungan Rp100 juta dan lainnya. Harapannya, program ini hadir sebagai apresiasi tertinggi untuk seluruh pelanggan setia Smartfren, sekaligus sebagai salah satu sarana mewujudkan mimpi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Melalui Smartfren WOW, kami mengajak pelanggan mewujudkan mimpi-mimpinya, semudah mengaktifkan kartu perdana Smartfren dan mengisi ulang pulsa atau paket data. Di tahun 2022 ini Smartfren telah menyiapkan hadiah bernilai total miliaran rupiah untuk diberikan pada pelanggan yang mengikuti program ini. Inilah wujud rasa terima kasih kami kepada seluruh pelanggan yang telah setia menggunakan layanan internet terbaik Smartfren.” jelas Djoko Tata Ibrahim, Deputy CEO Smartfren.

Smartfren WOW Treasure Hunt mengajak semua peserta untuk bertualang menjelajah Indonesia mulai dari 7 Maret 2022 hingga 31 Desember 2022. Pelanggan Smartfren yang pernah mengikuti Smartfren Rejeki WOW Treasure Hunt pada tahun lalu, masih bisa ikut serta di program Smartfren WOW Treasure Hunt. Semua bsia mengikuti petualangan ini dengan mudah. Cukup aktifkan kartu perdana Smartfren, download atau update aplikasi MySmartfren, dan dapatkan lakukan transaksi isi ulang pulsa/paket data, bayar tagihan pasca bayar, atau tukar SmartPoin menjadi pulsa/paket data.

Setiap transaksi pulsa atau paket data mencapai nilai tertentu, pelanggan bisa mendapatkan hadiah pasti berupa kuota data up to 24 GB. Seluruh pelanggan yang total transaksinya mencapai minimal Rp300.000 dapat mengikuti festival lucky draw untuk membuka peti dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah. Mulai dari Honda BRV, emas 50 gram, tabungan Rp100 juta, iPhone 13 Pro Max dan lainnya. Menariknya sepanjang program Smartfren WOW Treasure Hunt ada tiga kali festival lucky draw dan ketiganya bisa diikuti oleh peserta yang mencapai total transaksi tersebut.

Selain mengikuti misi Smartfren WOW Treasure Hunt, pelanggan juga bisa terus-menerus dapat hadiah melalui aplikasi MySmartfren. Ikuti mini game di aplikasi MySmartfren untuk mendapatkan hadiah menarik, atau dapatkan Smartpoin setiap kali melakukan pembelian paket data. Smartpoin yang sudah terkumpul bisa ditukarkan dengan hadiah lain yang tak kalah menarik. Mulai dari penukaran Smartpoin dengan minuman/makanan tertentu di Indomaret, kupon potongan belanja di berbagai ecommerce, sampai kupon potongan pembelian items di game online seperti Mobile Legends atau FreeFire.

Informasi lebih lanjut mengenai Smartfren WOW Treasure Hunt dan program-program lainnya bisa didapatkan di www.smartfren.com dan akun Instagram @smartfrenworld.

Sejak awal Smartfren telah konsisten menyelenggarakan program yang dapat membuka peluang pelanggan dalam mewujudkan cita-citanya. Smartfren telah meluncurkan Smartfren WOW di tahun 2019 dan mendapatkan respon yang luar biasa dari seluruh pelanggan setia. Pada program terdahulu, Smartfren berhasil membantu pelanggan mewujudkan impiannya memiliki rumah, kendaraan, hingga tabungan dan gadget terbaru. Kemudian di sepanjang 2020, Smartfren juga menyelenggarakan berbagai program dengan spirit yang sama, yaitu cashback up to 100% untuk pengisian pulsa melalui aplikasi My Smartfren; hingga menyelenggarakan WOW Virtual Concert yang tayang dari 3 negara yaitu Inggris, Korea Selatan dan Indonesia. Begitu pula dalam program Smartfren Rejeki WOW tahun 2021, Smartfren juga telah mewujudkan impian pelanggan dengan membagikan berbagai macam hadiah, mulai dari mobil, motor, emas, hingga tabungan ratusan juta rupiah.

“Gunakan terus nomor Smartfren, download aplikasi MySmartfren, isi ulang sebanyak – banyaknya dan raih kesempatan mendapatkan hadiah paling WOW dari Smartfren WOW Treasure Hunt,” Tutup Djoko Tata Ibrahim. (Uci/*)