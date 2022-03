Aktifitas Anti Jamur Malassezia furfur Terhadap Sediaan Salep Ekstrak Sembung Rambat (Mikania cordata (Burm.F.) B.L.Rob.)

Oleh : Barmi Hartesi, Lili Andriani, Dian Oktavia Program Studi Farmasi,

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi

JAMBI - Kejadian penyakit infeksi masih menjadi masalah di masyarakat. Dimana infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, maupun parasit (Perawati et al., 2020). Dalam pengobatan tradisional, tumbuhan dari genus ini digunakan untuk mengobati demam, rematik, radang, stres oksidatif, spasmolitik, kanker, infeksi kulit serta gigitan ular dan sengatan kalajengking (Khatun et al., 2017). Malasezia furfur merupakan jamur yang banyak menginfeksi manusia, yang dapat menyebabkan infeksi kulit dan rambut seperti panu dan ketombe (Shreya and Kalpana, 2018). Penggunaan salep merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan penyakit kulit karena sifat salep lebih lengket sehingga zat aktif lebih lama untuk diabsorbsi oleh kulit (Susanti, Wahidah and Viogenta, 2020).